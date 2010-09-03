-RUSYA YANGINLARDAN KURTULAMIYOR MOSKOVA (A.A) - 02.09.2010 - Son 130 yılın en sıcak yazını yaşayan Rusya'da haziran ayının sonundan itibaren çıkan orman ve bataklık yangınları, havaların serinlemesi nedeniyle kontrol altına alınırken, Rusya bu defa da Volgagrad bölgesindeki orman yangınlarıyla sarsıldı. Rus haber ajansları, Volgagrad bölgesindeki orman yangınındaki alevlerin şiddetli rüzgar yüzünden bölgeye yayıldığını belirterek, ilk belirlemelere göre bir kişinin hayatını kaybettiğini, enaz 60 binanın da kül olduğunu duyurdular. Acil Durumlar Bakanlığı Volgagrad bölgesi Sözcüsü Yelena Rodinova, yaptığı açıklamada, bugün meydana gelen yangınlarda 4 değişik yerleşim yerinde en az 60 binanın kül olduğunu söyledi. Rodinova, şiddetli rüzgarın yerleşim yerlerine taşıdığı alevler yüzünden ormanlık alan yakınındaki bir evde bulunan bir kişinin öldüğünü belirterek, ellerinde başka ölü veya yaralı olup olmadığı konusunda şu anda bir bilgi olmadığını kaydetti. Acil Durumlar Bakanlığı Volgagrad Bölümü Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada da, 11 bölgede 30 yangının meydana geldiği belirtilerek, 6 bölgedeki durumun ciddiyetini koruduğu ifade edildi. Açıklamada, yangın söndürme uçaklarının bölgeye ulaştığı, Moskova ve diğer bölgelerden de ilave itfaiye eri ve yangın söndürme aracı gönderildiği belirtilerek, bölgedeki hava sıcaklığının 36-40 derece arasında olduğu, rüzgarın saatte 28-30 kilometre hızla estiği vurgulandı. Kremlin Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada ise, Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in Volgagrad bölgesindeki yangınlar konusunda sürekli bilgilendirildiği belirtilerek, "Başkan yangınların kontrol altına alınması ve kurbanlara her türlü yardımın yapılması talimatı verdi" denildi. Rusya'da geçen ay meydana gelen orman yangınlarında enaz 54 kişi hayatını kaybederken, binlerce ev yanmış, binlerce hektar arazideki tahıl ürünü de kül olmuştu.