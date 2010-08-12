T24 LogoT24 Logo
Dünya

RUSYA YANGIN SAYISINI AZALTMAYI BAŞARDI MOSKOVA (A.A)

12 Ağustos 2010 14:35

-RUSYA YANGIN SAYISINI AZALTMAYI BAŞARDI MOSKOVA (A.A) - 12.08.2010 - Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, ekiplerinin başkent Moskova ile ülkenin batısındaki diğer bölgelerde çıkan yangınların sayısı azaltmayı başardığını bildirdi. Bakanlıktan bugün yapılan açıklamada, son 24 saatte başkent Moskova civarındaki yangınların sayısının yüzde 25'ten fazla azaltıldığı belirtilerek, yardım ekiplerinin Rusya'nın diğer bölgelerindeki yangınların sayısını da önemli ölçüde düşürdüğü belirtildi. Bakanlık, 1986 yılındaki Çernobil nükleer felaketinin kirlettiği bölgedeki yangınların tamamının söndürüldüğünü ve buradaki radyasyon seviyesinin normal olduğunu kaydetti. Çevreciler ve uzmanlar, bölgede Çernobil felaketinden kalan radyoaktif parçacıkların yangınla yeniden havaya karışabileceği ve rüzgarla diğer bölgelere taşınabileceği uyarısında bulunmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24