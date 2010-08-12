-RUSYA YANGIN SAYISINI AZALTMAYI BAŞARDI MOSKOVA (A.A) - 12.08.2010 - Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, ekiplerinin başkent Moskova ile ülkenin batısındaki diğer bölgelerde çıkan yangınların sayısı azaltmayı başardığını bildirdi. Bakanlıktan bugün yapılan açıklamada, son 24 saatte başkent Moskova civarındaki yangınların sayısının yüzde 25'ten fazla azaltıldığı belirtilerek, yardım ekiplerinin Rusya'nın diğer bölgelerindeki yangınların sayısını da önemli ölçüde düşürdüğü belirtildi. Bakanlık, 1986 yılındaki Çernobil nükleer felaketinin kirlettiği bölgedeki yangınların tamamının söndürüldüğünü ve buradaki radyasyon seviyesinin normal olduğunu kaydetti. Çevreciler ve uzmanlar, bölgede Çernobil felaketinden kalan radyoaktif parçacıkların yangınla yeniden havaya karışabileceği ve rüzgarla diğer bölgelere taşınabileceği uyarısında bulunmuştu.