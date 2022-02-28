Rusya'ya yönelik SWIFT yaptırımına iki ülke daha katılıyor

Batılı ülkelerin Rusya'yı uluslararası ödemeler ağı swift sisteminden çıkaran yaptırımına Japonya da katılıyor.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ülkesinin Rusya'nın uluslararası ödemeler ağına erişimini bloke edeceğini söyledi.

Japonya'nın katılımıyla G-7 ülkelerinin tamamı Rusya'ya karşı swift yasağına katılmış oldu.

Başbakan Kishida Japonya'nın Rusya'ya karşı başka yaptırımlar da planladığını ve Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık olağanüstü insani yardım gönderdiklerini belirtti.

Japonya'nın yanında Güney Kore de Rusya'ya karşı swift yaptırımı adımı attı. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Rusya'ya yönelik ihracat kontrolleri ile birlikte swift yaptırımının da devreye alınacağını belirtti.