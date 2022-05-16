Rusya'ya petrol ambargosuna Macaristan engeli; "AB'yi rehin almakla" suçlandı

Avrupa Birliği (AB) Ukrayna’nın işgali nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımlara petrol ambargosunu dahil edecek oybirliğine ulaşamazken Macaristan, yaptırıma karşı çıkarak “AB’yi rehin almakla” suçlandı.

Litvanta Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, “Maalesef tüm Birlik bir üye devlet tarafından rehin tutuluyor” diyerek Rusya’ya petrol ambargosuna karşı duran Macaristan’a atıfta bulundu.

Öte yandan Macaristan’ın kabul etmesi için Rus petrolünü devreden çıkarmak için 2024 yılına kadar aşamalı geçiş sisteminin işe yarayabileceğini söyleyen Landsbergis “Herkes bunun yeterli olmasını bekledi” dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borell de bugün gerçekleşen AB dışişleri bakanları toplantısında bu meselenin çözülebileceğine dair bir garanti bulunmadığını söyledi.

Söz konusu pakette Rusya-Ukrayna savaşında yer alan yüksek rütbeli subaylar ve bazı kişilerin yaptırım listesine eklenmesi, Rusya'nın en büyük bankası olan Sberbank ve diğer 2 bankanın uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması, Rus devletine ait 3 kanala yayın yasağı uygulanması, Rusya'nın danışmanlık hizmetlerine erişiminin kesilmesi, Rusya'dan ham petrol tedarikinin 6 ay içinde, rafine ürün tedarikinin de yıl sonuna kadar aşamalı olarak kaldırılması yer alıyordu.

Macaristan, Budapeşte yakınlarında şu an yalnızca Rus petrolü alan rafineriyi dönüştürmek için beş yıla ve yüzlerce milyar dolar Macar Forinti’ne ihtiyaç olduğunu söylüyor.