Rusya'ya dönen muhalif lider Navalni'nin gözaltına alınmasına dünyadan tepkiler: "Acilen serbest bırakılmalı"

Britanya ve Almanya, geçen yaz Noviçok'la zehirlendikten sonra Almanya'da tedavi gören Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin Rusya'ya döner dönmez gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Navalni'nin "acilen serbest bırakılması" çağrısı yapıldı.

AFP'nin aktardığı habere göre, Navalni'nin Almanya'dan Rusya'ya giden uçaktan iner inmez gözaltına alınması tepki çekti. Britanya Dışişleri Bakanı, Navalni'nin gözaltına alınmasını kınadıklarını açıklarken Almanya da muhalif liderin "acilen serbest bırakılması çağrısı yaptı.

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı adayı Jake Sullivan ise Twitter hesabından gözaltına tepki gösterdi. Sullivan şunları yazdı: Navalni hızla serbest bırakılmalı ve hayatına kast edilen korkunç saldırıdan sorumlu olanlar hesap vermeli. Kremlin'in Navalni'ya yönelik saldırıları yalnızca bir insan hakları ihlâli değil aynı zamanda seslerini duyurmak isteyen Rus halkına hakarettir"

Rusya'da 20 Ocak'ta zehirlenmesinin ardından tedavi için Almanya'ya götürülen ve burada tedavi edilen Rus muhalif lider Aleksey Navalni, dün ülkesine döndü. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Brandenburg Havalimanı'ndan Rusya'nın başkenti Moskova’da bulunan Vnukovo Havaalanı’na hareket eden uçak, son anda Moskova’da bulunan başka bir havaalanı olan Şeremetyevo Havaalanı’na indi. Navalni, uçaktan indikten sonra gözaltına alındı.