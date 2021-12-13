Rusya'ya bir uyarı da G7'den: Ukrayna'yı işgal etmenin çok ciddi sonuçları olur

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Dünyanın en büyük 7 ekonomisine sahip ülkelerden oluşan G7, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda "ağır" sonuçlar yaşayacağını söyledi ve Moskova'ya Ukrayna sınırındaki asker yığınağına son vermesi çağrısında bulundu.

Liverpool'daki toplantıda yayımlanan bildiride G7 ülkeleri, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini ifade ederken, "Herhangi bir egemen ülkenin kendi geleceğini belirleme hakkı vardır" dedi.

Zorla sınırları değiştirmenin uluslararası hukuka aykırı olduğunu hatırlatan G7 ülkeleri, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısının çok ağır sonuçları ve ağır bedeli olur" ifadelerini kullandı.

Britanya Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi durumunda Moskova'ya "her türlü ekonomik yaptırım uygulanabileceğini" dile getirdi.