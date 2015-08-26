Rusya Wikipedia'yı engelledi!

Kısa bir süre önce Reddit internet sitesini uyuşturucu yapımını anlattığı gerekçesiyle engelleyen Rusya, şimdi de benzer bir sebep yüzünden Wikipedia’yı engelledi.

Ülkenin iletişim faaliyetlerini denetleyen kurumu Roskomnadzor’un yaptığı engellemenin sebebi olarak yine illegal uyuşturucu yapımını anlatan bir sayfa gösterildi.

Sputniknews.com’un haberine göre, ülke çapında Wikipedia’ya erişim sağlanamıyor. Wikipedia da Reddit gibi HTTPS protokolünü kullandığı için sadece ilgili sayfanın engellenmesi mümkün olmuyor.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Wikimedia.ru’nun yöneticisi ve Wikipedia’nın Rusya operasyonlarında gönüllü olarak çalışan Vladimir Medeyko, konuyla ilgili karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Dünya çapında birçok ülkede farklı sebeplerden dolayı internet siteleri engelleniyor. Son yıllarda tercih edilen yöntem tüm siteyi engellemek yerine ilgili sayfaların engellenmesi oluyor. Türkiye’de de geçmişte birçok site çeşitli sebeplerden dolayı engellenmişti