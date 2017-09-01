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Dünya

Rusya Washington'a yanıt olarak ABD temsilciliklerinin sayısını azaltabilir

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 1 Eylül (DHA) - Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, ABD'nin Rusya'dan San Fransisco'daki Büyükelçiliği'ni kapatması talebine yanıt olarak, bu ülkenin Rusya'daki temsilciliklerinin s

01 Eylül 2017 11:45

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 1 Eylül (DHA) - Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, ABD\'nin Rusya\'dan San Fransisco\'daki Büyükelçiliği\'ni kapatması talebine yanıt olarak, bu ülkenin Rusya\'daki temsilciliklerinin sayısını azaltabileceklerini söyledi.
Cabarov Rus haber ajansı Ria Novosti\'ye yaptığı açıklamada, \"Bizim konsolosluğumuzun çalışmalarının durdurulma kararı sonucunda personel sayımız azalırsa aynı şekilde buna yanıt verebiliriz\" diye uyardı.
Cabarov, ABD\'nin Rusya\'da Moskova, Yekaterinburg, St. Petersburg ve Vladivostok dahil olmak üzere dört temsilciliği olduğunu belirterek bir tanesinin kapatılabileceğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, dün yaptığı açıklamada, ABD\'nin Rusya\'dan San Fransisco\'daki konsolosluğunu, ayrıca Washington ve New York\'taki iki konsolosluk tesisini 2 Eylül\'e kadar kapatmasını talep ettiğini söyledi.
Nauert, \"Rusya\'nın göndermede bulunduğu eşitlik ruhuna göre Rus hükümetinin San Fransisco\'daki Başkonsolosluğu\'nu, Washington ve New York\'taki konsolosluk binalarını kapatmalarını talep ediyoruz. Kapatma işlemi 2 Eylül\'e kadar gerçekleştirmeli\" dedi.

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