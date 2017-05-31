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Dünya

Rusya, vizesiz seyahat edebilecek Türk vatandaşlarının kapsamını genişletti

Putin, Rus uçağının düşürülmesinin ardından uygulamaya koyulan bazı ekonomik kısıtlamaların kaldırılmasını öngören kararnameyi imzaladı

31 Mayıs 2017 22:12

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'ye yönelik bazı ekonomik kısıtlamaların kaldırılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Rus uçağının düşürülmesinin ardından uygulamaya koyulan bazı ekonomik kısıtlamaların kaldırılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Buna göre Putin, Türk şirketlerinin Rusya topraklarında iş yapmasına ve Türk vatandaşlarının Rusya'da istihdam edilmesine ilişkin kısıtlamaları kaldırdı.

 

“Vizesiz seyahat edebilecek Türk vatandaşlarının kapsamı genişletildi”

 

Putin, vizesiz olarak Rusya'ya seyahat edebilecek Türk vatandaşlarının kapsamını da genişletti.

Buna göre, uçak mürettebatında yer alan Türk vatandaşları, Rusya'ya kısa süreli iş seyahati için giriş yapacak hizmet pasaportu sahibi Türk vatandaşları, Rusya'daki Türk diplomatik temsilciliklerine atanan Türk vatandaşları ve aileleri vizesiz olarak Rusya'ya giriş yapabilecek.

 

“Rus dışişleri, değişikliği türkiye'ye tebliğ edecek”

 

Bu doğrultuda Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na, Ankara ve Moskova arasındaki 12 Mayıs 2010 tarihli vizelerin kaldırılmasına ilişkin anlaşmanın kısmen yeniden uygulamaya koyulduğunu Türk makamlarına tebliğ etme talimatı verdi.

 

“Rusya hükümeti, faaliyetlerini kararnameye uygun olarak yürütecek”

 

Öte yandan Putin, Rusya hükümetine de faaliyetlerini yeni kararnameye uygun olarak yürütme talimatı verdi.

Açıklamada, kararnamenin resmi olarak yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe gireceği de belirtildi.

24 Kasım 2015'te Rus uçağının Türk F-16 jetleri tarafından düşürülmesi nedeniyle Putin, 28 Kasım 2015'te imzaladığı kararnameyle Türkiye'ye yönelik bir dizi kısıtlamanın uygulanmasına karar vermişti.

Bu kararnameyle Türk şirketlerinin Rusya'da bazı ticari faaliyetleri yürütmesi ve bazı hizmetleri sunmasına kısıtlama getirilmiş, Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulaması askıya alınmıştı.

 

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