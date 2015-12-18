Rusya, vize ücretini açıkladı

Rusya’nın vurulan uçak krizi yüzünden Türkiye’ye yönelik ilan ettiği yaptırımlar çerçevesinde 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren Türk vatandaşlarına uygulayacağı vizenin yaklaşık 200 lira maliyeti olacağı açıklandı.

Rusya’yı 1 Ocak’tan itibaren ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarının Rusya’nın Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri ve konsolosluklarından vize almaları gerektiğini önemle vurgulayan Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkanı Dmitriy Gorin, “Bizim hesaplamalarımıza göre Rusya’ya tek seferlik giriş vizesinin fiyatı 60 euro yaklaşık 200 TL) civarında olacak. Türk vatandaşları vizeyi kendileri değil de bu işi aracı şirkete buyurması durumunda bu fiyata 30-35 Euro daha ilave etmek gerekecek” dedi.

Türkiye vize uygulamayacak

Gorin yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Rus vatandaşlarından Türkiye’ye turist olarak girişlerinde 1 Ocak'tan itibaren vize uygulamayacağını da hatırlattı.