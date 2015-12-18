T24 LogoT24 Logo
Gündem

Rusya, vize ücretini açıkladı

Rusya, uçak krizinin ardından vize muafiyeti anlaşmasını feshettiği duyurarak, 1 Ocak'tan itibaren Türk vatandaşlarına vize uygulayacağını açıklamıştı

18 Aralık 2015 18:55

Rusya’nın vurulan uçak krizi yüzünden Türkiye’ye yönelik ilan ettiği yaptırımlar çerçevesinde 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren Türk vatandaşlarına uygulayacağı vizenin yaklaşık 200 lira maliyeti olacağı açıklandı.

Rusya’yı 1 Ocak’tan itibaren ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarının Rusya’nın Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri ve konsolosluklarından vize almaları gerektiğini önemle vurgulayan Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkanı Dmitriy Gorin, “Bizim hesaplamalarımıza göre Rusya’ya tek seferlik giriş vizesinin fiyatı 60 euro yaklaşık 200 TL) civarında olacak. Türk vatandaşları vizeyi kendileri değil de bu işi aracı şirkete buyurması durumunda bu fiyata 30-35 Euro daha ilave etmek gerekecek” dedi.

 

Türkiye vize uygulamayacak

 

Gorin yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Rus vatandaşlarından Türkiye’ye turist olarak girişlerinde 1 Ocak'tan itibaren vize uygulamayacağını da hatırlattı.

 

ETİKETLER

rusyavizemuafiyetturist

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24