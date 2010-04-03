Rusya Venezuela yakınlaşması

T24 - Rusya'nın, Venezuela'nın nükleer bir santral yapımı ile ilgili planlama çalışmalarına yardım etmeyi kabul ettiği açıklandı.



Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, bir günlük resmi bir ziyaret için ülkesine gelen Rusya Başbakanı Vladimir Putin'le görüşmelerinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, "Barışçıl amaçlı bir nükleer santralın ilk planlarını çizmeye hazırız" dedi.



Chavez, nükleer santral yatırımının mali boyutu ve inşa sürecine ilişkin açıklama yapmadı.



Putin ise Venezuela'ya silah satmaya devam edeceklerini belirterek, "Venezuela'nın savunma imkanlarını desteklemeye ve geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.



Rusya'nın, ek silah alımı için Venezuela'ya daha önce 2,2 milyar dolar kredi açmayı kabul ettiğini kaydeden Putin, Venezuela'nın bu krediyi henüz kullanmadığını belirtti. İki ülkenin yeni silah ticareti anlaşması görüşmelerini sürdürdüğünü belirten Chavez ise ayrıntı vermedi.



Venezuela 2005'ten bu yana Rusya'dan savaş uçakları, helikopterler ve 100 bin Kalaşnikof tüfek de dahil toplam bedeli 4 milyar doları aşan silah aldı. Chavez, Venezuela'nın artan savunma harcamalarını ABD'nin nasıl değerlendireceği sorusunu yanıtlarken, ABD'nin ülkesine silah satılmasını engellediğini ileri sürerek, "Yanki imparatorluğu bizim küçük bir uçak sahibi olmamızı bile istemiyor.



Aslında Washington'ın ne düşündüğü umurumuzda değil. Burada Washington'a karşı ittifak kurmuyoruz" dedi. Putin ise, "Eğer ABD Venezuela'ya silah satmak istemiyorsa bu bizim için iyi bir şeydir" dedi.



Putin, "hedeflerinin dünyayı daha demokratik, dengeli ve çok kutuplu hale getirmek olduğunu" belirterek, bu çerçevede Venezuela ile ilişkilerinin özel bir önemi olduğunu söyledi. Venezuela'yı Latin Amerika ile aralarında bir köprü olarak gördüklerini söyleyen Putin, ziyareti sırasında Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'le de Chavez'in başkanlık sarayında bir görüşme yaptı. Putin ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'in yakında Brezilya'yı ziyaret etmeyi planladığını kaydetti.



Putin'in ziyareti sırasında iki ülke yetkilileri savunma ve tarımdan hava taşımacılığı ve petrole kadar değişik alanlarda 31 anlaşma yapıldı. Venezuela devlet petrol şirketi ile Rus şirketlerinin Venezuela'da petrol arama ve çıkarma çalışmaları için bir konsorsiyum kurması için yapılan anlaşma da Putin'in ziyareti sırasında imzalandı.







