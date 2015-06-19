Rusya ve Yunanistan Türk Akımı'na imza attı

Rusya, Türk Akım boru hattı projesinin Yunanistan'a uzatılması için Atina ile hükümetler arası anlaşma imzaladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen sene Türkiye'ye yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Türk Akımı projesine son hali verilmişti.

Anlaşmanın imza töreninde konuşan Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Yunanistan ile hatta eşit hisse sahibi olacaklarını söyledi. Rusya, Ukrayna'daki Moskova yanlısı hükümetin devrilmesi ve Ukrayna'ya ait Kırım yarımadasını ilhak etmesinden bu yana, Avrupa'ya doğalgaz sevkinde kilit rol oynayan bu ülkeyi kullanmayan enerji nakil güzergahları bulmaya çalışıyor. Avrupa'ya doğalgaz taşıyacak yeni bir güzergah arayan Rusya, AB'den gelen itirazların ardından Avrupa'ya gaz taşıyacak Güney Akım Projesi'ni de geçen yıl Aralık ayında iptal etti.

'Kesin anlaşma yok'

Güney Akım yerine, Karadeniz'den Trakya'da karaya çıkacak dört hatlı yılda 63 milyar metreküplük Türk Akım projesini gündeme getiren Rusya, Yunanistan ile hattın uzatılması konusunda anlaşma imzalamış olmasına karşılık henüz Ankara ile kesin bir hükümetler arası anlaşmaya varmış değil.

Türkiye-Yunanistan sınırında son bulacak Türk Akım projesinde Avrupa'ya doğalgaz satışı için Yunanistan sınırında bir sevk noktası kurulması gerekiyor.

Rusya hattın Avrupa'ya devamı için kendisi ile doğalgaz ticaret bağlarını koparmak isteyen AB ülkelerini de ikna etmek zorunda.

Avrupa'nın en büyük doğalgaz tedarikçisi olan Rusya, Türk Akım'ın yanı sıra kıtaya Baltık Denizi üzerinden doğalgaz taşıyacak iki yeni boru hattı projesi üzerinde çalışıyor.

Gazprom CEO'su Alexei Miller'in Reuters'a yaptığı açıklamaya göre bu iki yeni hat Türk Akım'a rakip değil.

‘Rusya Türk akımını kaldıramaz’

Avrupa Enerji Topluluğu Sekretaryası Direktörü Janez Kopac, Türk Akımı'nın Rusya'nın Ukrayna'yı baypas etmek için önerdiği bir proje olduğunu fakat bunun maliyetlerini kaldıramayacağını belirtti. Türk Akımı'ndaki son gelişmeleri değerlendiren Kopac, Rusya'nın iptal edilen Güney Akım projesi için aldığı malzemeleri Türk Akımı'nın ilk ayağında kullanacağını savundu. Kopac, Rusya'nın bu yatırımı çıkmaza düştüğü için yaptığını dile getirerek, "Rusya, Güney Akım için aldığı malzemeleri ikinci el olarak ya zararına satacaktı ya da başka bir şekilde değerlendirecekti. Türk Akımı bu malzemelerin değerlendirileceği proje oldu" ifadelerini kullandı. Türk Akımı'nın Avrupa'ya Rus gazını daha uzun mesafede götüreceğine işaret eden Kopac, şöyle konuştu:

"Rusya, bu şekilde Ukrayna'yı baypas etmek istiyor fakat Ukrayna Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak en makul rota. Türk Akımı daha uzun bir güzergah çiziyor. Bu mesafe ise daha fazla maliyet demek. Ben Türk Akımı'nda ekonomik bir mantık görmüyorum. Proje Rusya'nın Ukrayna'yı saf dışı bırakmak için ortaya attığı bir proje fakat Rusya bunun maliyetlerini kaldıramaz. Zaten projenin Türkiye'ye uzanan ilk ayağını bile inşa etseler, şu an Ukrayna üzerinden Batı Hattı ile Türkiye'ye gönderilen rotayı baypas etmiş olacaklar. Rusya, Türk Akımı projesi ile Batı Hattı'nı ortadan kaldırarak Ukrayna'yı işlevsizleştirmiş oluyor." Türkiye Batı Hattı'ndan yılda 14 milyar metreküp gaz ithal ediyor. Türk Akımı'nın Türkiye'ye uzanacağı ilk ayak ise 15,75 milyar metreküp kapasiteli olurken, Türk Akımı'nın tamamı yılda 63 milyar metreküp gaz taşıyacak.