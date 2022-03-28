Rus heyet İstanbul'da; Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere toplantısının yeri, saati belli oldu

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul’daki toplantısı yarın saat 10.30'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek.
Rusya heyeti, Ukrayna savaşına ilişkin heyetlerin Türkiye'de yapacağı müzakere görüşmeleri için bugün İstanbul'a ulaştı. Rus heyeti konaklayacakları Çırağan Sarayı'na giriş yaptı.
Rusya ve Ukrayna heyetleri savaşın bitirilmesine ilişkin müzakere görüşmelerini İstanbul'da gerçekleştirecek. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, görüşmelerin yarın başlayabileceğini söylemişti.
"Putin ve Zelenski arasında görüşme şu an söz konusu değil"
Kremlin Sözcüsü Peskov ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov görüşmelerde somut ilerleme kaydedilmeden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski arasında görüşme ayarlanmayacağını söyledi.