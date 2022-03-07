Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları 10 Mart'ta Antalya'da bir araya gelecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının 10 Mart'ta Antalya'da bir araya geleceğini açıkladı.

Çavuşoğlu, Moskova ve Kiev'in talebiyle toplantıya kendisinin de katılacağını söyledi.

"Dün sayın Cumhurbaşkanımız Putin'le telefon görüşmesinde bu konuyu gündeme getirdi" diyen Çavuşoğlu, "(Rusya Dışişleri Bakanı) Lavrov, Antalya'daki görüşmeye katılmaya hazır olduğunu söyledi. (Ukrayna Dışişleri Bakanı) Kuleba da toplantıya katılacağını bildirdi. Her iki bakan da bu toplantıda benim de olmamı istedi."

Çavuşoğlu, "Bizim en öncelikli amacımız ise çatışmaların bir an önce durdurulması. Saldırıdan önce Rus ve Ukraynalı muhataplarımızı bir araya getirmek için çok çaba sarf ettik. Saldırı başladığından beri taraflarla Cumhurbaşkanımız 19, ben de yaklaşık 40 telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Lavrov ile 4 kez görüştüm. Mesaj yoluyla haberleşmelerimiz buna dahil değil" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki saldırılardan kaçan bazı Ukraynalıların Türkiye'ye geldiğini ifade eden Çavuşoğlu, şu ana kadar 12 bin Türkiye vatandaşının tahliye edildiğini belirtti.

Çavuşoğlu, "Bugün de Kiev'den trenle Lviv, Odessa'dan da otobüslerle tahliyeler planlıyoruz. İnsani koridor açılmasına karar verildi fakat sahada farklı durumlar ortaya çıkıyor. Sumi'de 180, Herson'da 380 vatandaşımız, Mariupol'de de 50 vatandaşımız var" aktarımında bulundu.