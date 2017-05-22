Rusya ve Türkiye'den yaptırımların kaldırılması için ortak bildiri

Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkilerin önündeki engel ve kısıtlamaların kaldırılması amacıyla bir bildiri imzalandı. Bildiriyi Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Arkady Dvırkoviç imzaladı.

Törene, Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev ve Türk mevkidaşı Binali Yıldırım da katıldı.

Ticaretteki kısıtlamaların karşılıklı olarak kaldırılmasına yönelik karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başbakanı Vladimir Putin ile 3 Mayıs'ta Soçi'de gerçekleştirdiği görüşmede alınmıştı.