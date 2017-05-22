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Rusya ve Türkiye'den yaptırımların kaldırılması için ortak bildiri

Ticaretteki kısıtlamaların karşılıklı olarak kaldırılmasına yönelik karar 3 Mayıs'ta Soçi'de alınmıştı

22 Mayıs 2017 17:00

Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkilerin önündeki engel ve kısıtlamaların kaldırılması amacıyla bir bildiri imzalandı. Bildiriyi Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Arkady Dvırkoviç  imzaladı.

Törene, Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev ve Türk mevkidaşı Binali Yıldırım da katıldı.

Ticaretteki kısıtlamaların karşılıklı olarak kaldırılmasına yönelik karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başbakanı Vladimir Putin ile 3 Mayıs'ta Soçi'de gerçekleştirdiği görüşmede alınmıştı.

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