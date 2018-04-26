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Ekonomi

Rusya ve Türkiye S-400 kontratının ikinci aşamasını görüşüyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 26 Nisan (DHA) - Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye’ye S-400 sevkiyatlarına ilişkin kontratın silahın gönderilmesi ve kompleksin parçalarının Türk topraklarında yerleştirilmesi olmak ü

26 Nisan 2018 21:02

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 26 Nisan (DHA) - Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye’ye S-400 sevkiyatlarına ilişkin kontratın silahın gönderilmesi ve kompleksin parçalarının Türk topraklarında yerleştirilmesi olmak üzere iki aşamadan oluştuğunu ve ikinci aşamanın görüşüldüğünü bildirdi. 
Şugayev “Ulusal Savunma” dergisine yaptığı açıklamada, “Bugün biz bu sistemin sevkiyatlarını görüşüyoruz. Şu anda bu teknik aracın gönderilmesinin yanı sıra yerel uzmanların eğitimini de kapsayan aşamadır. Fakat artık projenin ikinci kısmı olan teknolojik işbirliğinin gelişimini ilgilendiren görüşmeler yürütülüyor. Türk partnerlerimiz tarafından bu sistemin elementlerinin Türkiye topraklarında üretimine geçilmesine ilişkin inisiyatif sunuldu” dedi. 

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