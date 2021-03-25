Rusya ve Türkiye, İdlib'de 'insani geçiş noktaları' konusunda anlaştı

Rusya, İdlib'de Türkiye ile insani geçiş noktaları çerçevesinde anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin (Suriye'de) kontrol ettiği topraklarda yaşanan zor insani koşulları hafifletmek amacıyla" Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ve Halep bölgelerinde bulunan 3 geçiş noktasının yeniden açılması hususunda Türkiye ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Anlaşmaya konu olan bölgeler, insani durumların kötüleşmesi nedeniyle son haftalarda sık sık protestolara sahne olmuş ve bu protestolar dağıtılmıştı.

Bu gelişme, Türkiye ve Rusya'nın yaşadığı endişeden izler taşımasının yanı sıra son zamanlarda Moskova ve Ankara'nın İdlib'deki Gerilimi Azaltma Bölgesi ile ilgili artan görüş ayrılıklarını azaltma yolunda yapılan ilk ortak girişim olması yönüyle dikkat çekiyor.

Muhalif gruplar ile SDG arasında çatışma

Suriye'nin kuzeyinde stratejik öneme sahip Ayn İsa beldesinin kuzey kırsalında salı ve çarşamba akşamları Türkiye'nin desteklediği gruplar ile SDG arasındaki çatışmalar yeniden başladı.

SDG'ye bağlı Tel Abyad Askeri Konseyi'nin Komutanı Riyad el-Halef, Türk güçleri ve destekli grupların düzenlediği operasyonlarda top ve havan atışlarına savaş uçaklarından atılan füzelerin eşlik ettiğine işaret ederek, birliklerin "ihlallere karşılık verdiğini ve sızma girişimlerini boşa çıkardığını ancak Ayn İsa çevresindeki durumun halen gergin olduğunu" söyledi.