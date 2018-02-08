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Dünya

Rusya ve Türkiye, helikopter anlaşmasını imzaladı

Ka-32 helikopterlerinin, önümüzdeki ilkbaharda Türkiye'ye sevkiyatının yapılması öngörülüyor

08 Şubat 2018 00:17

Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya) ile Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü arasında; arama kurtarma, yüksek montaj çalışmaları, yangın söndürme, yük taşıma, hasta ve yaralı tahliye, devriye ve özel operasyonlarında kullanılan Ka-32 helipterlerinin önümüzdeki  ilkbaharda Türkiye'ye sevkiyatını öngören anlaşmanın imzalandığı bildirildi.

Rosaviatsiya'dan yapılan açıklamada, "Rosaviatsiya Başkanı Aleksandr Neradko ve Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Can Erel, Nais-2018 sivil havacılık altyapısı fuarı sırasında, uçuşa elverişlilik alanındaki işbirliğiyle ilgili uygulama anlaşmasını imzaladı. Uygulama anlaşmasının imzalanması, Rus Ka-32 helikopterlerini Türk alıcılarına önümüzdeki baharda sağlama imkanını açıyor" denildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, anlaşma, Rosaviatsiya ve Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün verdiği uçuşa elverişlilik belgelerinin karşılıklı olarak tanınmasını amaçlıyor ve böylelikle Rus hava araçlarının Türkiye'ye ithalatı için elverişli ortam oluşturuyor.

Türk tarafı, Rosaviatsiya'nın Ka-32 helikopterine verdiği lisans ve diğer belgelere, kendi araçlarına verdiğine benzer güven düzeyini sağlama niyetinde.

Daha önce Rusya Helikopterleri Holdingi, Türkiye'ye bu yıl içinde 3 adet Ka-32A11BC itfaiye helikopterinin teslim edileceğini bildirmişti. İlk helikopterin üretilip Kaan Air şirketine teslim edilmeye hazır olduğu belirtilmişti.

Ka-32 çok maksatlı helikopter arama kurtarma, yüksek montaj çalışmaları, yangın söndürme, yük taşıma, hasta ve yaralı tahliye, devriye ve özel operasyonlara destek amaçlı tasarlanmıştı.

Ka-32A11BC helikopteri günümüzde Rusya dışında Kanada, İspanya, Portekiz, İsviçre, Çin, Güney Kore ve Endonezya'da kullanılıyor.

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