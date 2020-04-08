Rusya ve Türkiye'den İdlib'de üçüncü ortak devriye

Rusya’nın Suriye’deki tarafları uzlaşma merkezinin açıklamasına göre, Rus ve Türk askerleri İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde M4 karayolu üzerinde üçüncü ortak devriyeyi gerçekleştirdi. Son 24 saat içinde herhangi bir ateşkes ihlali tespit edilmediği de açıklandı.

Spuntik Türkiye'nin aktardığına göre, açıklamada “Rusya ile Türkiye liderleri arasında 5 Mart 2020’de Moskova’da varılan anlaşma doğrultusunda, 8 Nisan’da İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde M4 karayolu üzerinde üçüncü ortak devriye gerçekleştirildi” ifadeleri kullanıldı.

Devriye görevinde iki BTR-80 ve Tigr zırhlı aracı yer aldı. Konvoy havadan Rus Hava Kuvvetleri’nin insansız hava araçlarıyla izlendi.

Daha önce 15 Mart ve 23 Mart’ta ortak devriye gerçekleştirilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı sitesinde yayınlanan bilgilendirme bülteninde, Suriye’deki ateşkesi izleyen Rus-Türk komisyonu çalışmaları kapsamında, Rusya ve Türkiye’nin son 24 saat içinde herhangi bir ateşkes ihlali tespit etmediği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Suriye’deki ateşkesi izleyen Rus-Türk ortak komisyonundaki Rus tarafı, son 24 saat içinde herhangi bir ateşkes ihlali tespit etmemiştir. Türkiye tarafı da herhangi bir ihlal kaydetmemiştir.”