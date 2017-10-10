Rusya ve Türkiye arasında tarım ürünleri sevkiyatına yeni kurallar getirildi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 10 Ekim (DHA) – Rusya Tarım Bakanlığı, Rusya’nın Türkiye’deki ticari temsilciliğinin Rus tarım ürünlerinin Türkiye’ye sevkiyat kurallarının değişikliklerine ilişkin bilgi aldıklarını ve yakın zamanda Türk hükümeti ile bir görüşme planlandığını bildirdi.

Tarım Bakanlığı Basın Servisi’nden Rus haber ajansı Ria Novosti’ye yapılan açıklamada, “Rusya Tarım Bakanlığı, bu bilgiyi doğruluyor. Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği’nden Rusya’nın Türkiye’deki Ticaret Temsilciliği’ne bu bilgi ulaştı. Bu ek önlem bugünden itibaren yürürlüğe girdi” denildi.

Getirilen yeni kurallara göre, Rusya üretimi olan tarım ürünlerinin (buğday, ayçiçek yağ, mısır, nohut, pirinç) ithalatında gümrük servislerine sunulan faturaların doğrulanması zorunlu olacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Yakın zamanda Rusya ticaret temsilcileri Türkiye’yi ziyaret edecekler ve bu konuda görüşmeler yapacaklar. Rusya Tarım Bakanlığı, iki ülke arasındaki tarım ürünleri ticareti çerçevesinde her gün piyasadaki durumu takip ediyor.” denildi.