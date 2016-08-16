Rusya ve Suriye'ye yangın bombası suçlaması



İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Suriye ve Rusya'yı, Suriye'nin kuzeyinde yangın bombası kullanmakla suçladı. Örgütten yapılan açıklamada, 'Rusya'nın Suriye hükümetini bu tür saldırıların planlamasında desteklediğine dair tatmin edici kanıtlar bulunduğu' kaydedildi.

Açıklamada, örgütün haziran ayından bu yana en az 18 yangın bombalı saldırıyı belgelediği, bu saldırılarda en az 12 sivilin yaralandığı iddia edildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün silah uzmanı Steve Goose, Suriye hükümeti ve Rusya'ya, sivil bölgelere yangın bombalarıyla saldırmaya derhal son vermeleri çağrısı yaptı. Yangın bombası kullanımının utanç verici olduğunu ve Suriye ile Rusya'nın uluslararası savaş hukukuna uygun davranmadığını gösterdiğini kaydeden Goose, "Bu silahlar korkunç acılar ve yaralanmalara yol açmaktadır. Bu nedenle tüm ülkeler bu silahların sivil bölgelerde kullanılmasını kınamalıdır" dedi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de İdlib, Halep ve Deyrizor’da Rus uçaklarından yanıcı maddeler atıldığını iddia etti.

İçleri yanıcı kimyasal maddelerle doldurulan yangın bombaları, atıldıkları yerde yangın çıkarmak için kullanılıyor. Vietnam Savaşı'nda yaygın olarak kullanılan yangın bombaları, BM tarafından yasaklanmış konvansiyonel silahlar arasında yer alıyor.