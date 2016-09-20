Rusya ve Suriye: Yardım konvoyunu biz vurmadık

Suriye'nin Halep kenti yakınlarında hava saldırısı sonucu vurulan yardım konvoyuyla ilgili olarak hem Moskova'dan hem de Şam'dan "Hava operasyonunu biz yapmadık" açıklamaları geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü İgor Konaşenkov, Suriye ya da Rus uçaklarının bölgede bir operasyon gerçekleştirmediğini vurguladı.

Konaşenkov Rossiya 24 kanalında yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakjanlığı'nı da yalanlayarak yardım konvoyunun koordinatlarının sadece bölgeyi kontrol eden silahlı muhaliflerin elinde olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü John Kirby, 12 yardım görevlisinin hayatını kaybettiği saldırının ardından yaptığı yazılı açıklamada, yardım konvoyunun güzergahının Suriye rejimi ve Rusya tarafından bilindiğini vurgulamıştı.

Suriye devlet televizyonu ise askeri kaynaklara dayandırdığı bir haberde, yardım konvoyunun Suriye ordusuna ait uçaklar tarafından vurulmadığı ifade etti.

Suriye ordusundan bir yetkili "Konvoyun Suriye ordusu tarafından hedef alındığı yönündeki iddialar tamamen gerçek dışı" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM), yardım konvoyunun kasıtlı biçimde hedef alındığının ortaya çıkması durumunda bunun savaş suçu olacağını söylemişti.

ABD ise Suriye'deki çatışmasızlık anlaşmasının sona ermesinden hemen sonra yaşanan konvoy saldırısının ardından Rusya ile gelecekte ne düzeyde işbirliği yapacağı ile ilgili olarak yeni bir değerlendirme yapılacağını duyurmuştu.

Suriye Kızılayı'na bağlı 31 kamyonun bulunduğu konvoyun bulunduğu noktada gerçekleşen hava saldırısında 18 kamyon büyük hasar görmüş, bölgedeki silahlı muhalifler, saldırıyı Suriye ordusuna bağlı bir helikopterin varil bombalarıyla gerçekleştirdiğini iddia etmişti.

BM, Suriye'ye giden tüm insani yardımları askıya almış durumda.