Rusya ve Pakistan da İngiltere ile olan uçuşları durdurdu

İngiltere'de Koronavirüs'ün yeni mutasyonunun tespit edilmesinin ve hızla yayıldığının duyurulmasının ardından İngiltere’ye seyahat kısıtlaması getiren ülkelere yenileri eklenmeye devam ediyor. Rusya ve Pakistan da İngiltere ile uçuşları durdurduklarını açıkladı.

Rusya tarafından yapılan açıklamada, yarından itibaren İngiltere ile olan hava trafiğinin 1 hafta süre ile durdurulduğu duyuruldu.

Pakistan da İngiltere ile uçuşları askıya aldığını duyurdu. Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, Ulusal Komuta ve Operasyon Merkezi (NCOC) toplantısı ile İngiltere ile olan uçuşların bu gece yarısından 29 Aralık gece yarısına kadar geçici süreyle askıya alındığı aktarıldı.

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