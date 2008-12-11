Rusya ve OPEC haftaya petrol üretimini azaltıyor

Petrol üreten ülkelerin fiyatların düşmesini önlemek amacıyla üretimde kesintiye gideceği bildiriliyor.



Rusya Enerji Bakanı Sergei Şmatko, 17 Aralık’tan itibaren petrol üretimin düşürme planı açıklayacaklarını bildirdi. Aynı gün Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC de bir toplantı düzenleyecek. Yatırımcılar Rusya’nın OPEC toplantısıyla aynı gün yapacağı açıklamanın kasıtlı olduğu görüşünde. Rusya ve OPEC, dünya petrol üretiminin yarısını elinde tutuyor.

Reuters haber ajansı da, Suudi Arabistan’ın gelecek ay müşterilerine, petrol sevkıyatını azaltacağını bildirdiğini duyurdu.



Bu haberlerin ardından New York borsasındabir varil ham petrolün fiyatı, yüzde 3 oranında artarak 43 dolar 15 sente çıktı.



Petrol fiyatları Temmuz ayında 147 dolara ulaşmıştı.

