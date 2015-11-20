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Dünya

Rusya ve Mısır nükleer santral anlaşması imzaladı

Abdulfettah El Sisi: Rusya hayalimizi gerçekleştiriyor

20 Kasım 2015 01:01

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi, Rusya ve Mısır arasında imzalanan nükleer santral anlaşmasını 'Mısır'ın hayalinin başlangıcı' olarak nitelendirdi.

Sputnik'İn haberine göre, Rusya ve Mısır, 4 reaktörden oluşacak bir nükleer güç santralinin inşasıyla ilgili hükümetlerarası anlaşma imzaladı. Rusya'nın inşa edeceği santral, Mısır'ın ilk nükleer santrali olacak.

Tarihi anlaşmayı değerlendiren Cumhurbaşkanı Sisi, "Bu anlaşmanın imzalanması ve Mısır'da nükleer santral inşa edilmesi, Mısır'a ve dünyaya bu zor günlerde verilen bir umut ve barış mesajı. Mısır halkının ve dünyada barış isteyen tüm halkların daha iyi bir gelecek yaşaması için bir adım" ifadelerini kullandı.

 

Rusya: Nükleer anlaşma iki ülkeyi 100 yıl süreyle birbirine bağlayacak

 

Cumhurbaşkanı Sisi, Rusya ile imzalanan nükleer santral anlaşmasının Mısır tarihinde en kısa sürede hazırlanan anlaşma olduğunu kaydetti. Sisi, anlaşmanın rekor sayılacak bir sürede hazırlandığını vurguladı.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom Başkanı Sergey Kiriyenko, nükleer anlaşmanın iki ülkeyi 100 yıl süreyle birbirine bağlayacağını söyledi.

Anlaşma kapsamındaki 4 reaktörün 10 yıl içinde inşa edileceğini belirten Kiriyenko, "Nükleer santral yaklaşık 80 yıl boyunca hizmet gerecek. Yani bu anlaşma 2 ülkeyi neredeyse 100 yıl süreyle birbirine bağlayacak" dedi.

Rosatom'dan bugün yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında Mısır'ın El Debaa bölgesine her biri bin 200 megavat gücünde 4 reaktörden oluşan bir nükleer güç santrali inşa edilecek. Bu, Mısır'ın ilk nükleer güç santrali olacak.

Rus teknolojileri kullanılarak inşa edileceği belirtilen santralin 12 yıl içinde tamamlanacağı da açıklandı.

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