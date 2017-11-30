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Dünya
Deutsche Welle

Rusya ve Mısır havada işbirliğine gidiyor

Rusya ve Mısır, hava sahalarının ve hava üslerinin karşılıklı olarak kullanılmasını öngören bir anlaşmaya varmak için müzakerelere başlayacak.

30 Kasım 2017 21:31

Rusya ve Mısır hava sahalarını ve hava üslerini karşılıklı kullanmaya hazırlanıyor. Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev'in Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığına verdiği talimata göre Moskova konuyu Mısır'la müzakere edecek ve mutabakata varılması halinde anlaşma imzalanacak.

Hazırlanan taslak anlaşmasındaki ilgili madde, Rusya ve Mısır savaş uçaklarının uluslararası hukuka ve iki ülkenin yasalarına uygun olarak iki ülkenin karşılıklı olarak hava sahalarını ve hava üslerini kullanmaya imkan tanıyor. Anlaşmanın sağladığı imkanlardan yararlanmak isteyen taraf diğer ülkeyi beş gün öncesinden bilgilendirmesi gerekiyor. Anlaşmanın süresi beş yıl olacak, iki tarafın isteği doğrultusunda uzatılabilecek.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, çarşamba günü Kahire'yi ziyaret etmiş, iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin arttığını söylemişti.

Söz konusu anlaşma girişimi, Suriye iç savaşı nedeniyle son yıllarda Ortadoğu'da etkin olan Rusya'nın bölgedeki askeri varlığını daha da artırmaya yönelik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Suriye iç savaşına kadar Moskova'nın Ortadoğu'da sadece Suriye'nin Tartus kentinden Soğuk Savaş döneminden kalma bir üssü bulunuyordu.

Geçen mart ayında ABD, Rusya'nın Libya'da Mısır sınırıa asker konuşlandırdığını iddia etmiş, bu Rusya tarafından yalanlanmıştı.

Reuters/AP/GY/HS

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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