Rusya ve Katar'dan Türk firmalarına çağrı

T24 - 2018 ve 2022 Dünya Kupası'nı organize edecek Rusya ve Katar, yapılacak yatırımlar için Başbakan Erdoğan aracılığıyla Türk şirketlerine çağrıda bulundu. Erdoğan'la telefonda görüşen her iki ülkenin lideri de 'Türk firmaları bizim için önemli. Projelerde onlara büyük görev düşecek' mesajı verdi



Dünyanın en önemli spor organizasyonlarının başında gösterilen Dünya Kupası'nın 2018'de Rusya'da, 2022'de ise Katar'da yapılacak olması, Türk inşaat firmalarını umutlandırırdı. İlk kez açıklanan '100 milyar dolarlık yatırım' haberi Türk müteahhitlik firmalarına büyük bir iş fırsatı olarak yorumlandı.



Projeleri gözden geçirip yeni bağlantılar kurmaya hazırlanan firmalara en büyük doping ise Başbakan Recep Tayip Erdoğan'dan geldi. Başbakan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Medyedev ve Katar Emiri Ahmed Bin Halife'yi telefonla arayarak tebriklerini iletti. Telefon konuşmasının ana unsurunu ise organizasyonlar için yapılacak büyük ölçekli yatırımlar oluşturdu. Her iki lider de Türk şirketlerinin ülkeleri için önemli olduğuna vurgu yaptı.





TÜRK FİRMALARI BAŞARILI İŞLER YAPTI



Başbakan Erdoğan, Medyedev'e Rusya'nın örnek bir organizasyon gerçekleştireceğinden emin olduğunu söylerken, Medvedev de 'Türk firmaları Rusya'da çok başarılı işlere imza attı. Bu büyük organizasyonda, Türkiye'nin tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz' dedi. Bunun üzerine Başbakan Erdoğan da 'Altyapı ve organizasyon konusunda ciddi bir deneyimimiz oluştu. Bunu Rusya'da değerlendirmeye hazırız' karşılığını verdi





KATAR EMİRİ TEŞEKKÜR ETTİ



Katar Emiri Halife de Başbakan Erdoğan'a verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Halife ayrıca 'Bu süreçte Türk firmalarının altyapı konusunda en büyük destekçimiz olacağına inanıyoruz' dedi.





'Rusya'dan %35 pay alırız'



DEİK Avrasya İş Konseyi Başkanı Tuğrul Erkin, Türk inşaat firmalarının Rusya'da hakimiyeti olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: 'Türk firmalar Rusya'da basıt inşaatları çoktan geçti. Büyük ihaleleleri kazanıp, teknoloji gerektiren projelere imza atıyorlar. Bu nedenle Dünya Kupası ile oluşacak dev pazarda büyük potansiyelimiz olduğunu, yüzde 35 pay alacağımızı düşünüyorum.





'Katar her yıl 30 milyar $ harcayacak'



Tefken Holding Başkan Yardımcısı Ümit Özdemir, Katar Devleti'ne ait bir şirketin açılışına katıldığını, burada ülkenin önümüzdeki 10 yılda yapılacak yatırımlarla ilgili bir film izlediğini ifade ederek, 'Her yıl için 30 milyar dolarlık altyapı yatırımı planladıklarını, 100 civarında yeni otel yapacaklarını anlattılar. Katar Uluslar arası İşlerden Sorumlu Bakanı Al-Attiah Türk firmalarını ve Tekfen'i çok beğendiğini de bizzat ifade etti. Biz Tefken olarak şu anda orada 100 kilometre otoyol yapıyoruz. Bu işbirliğini devam ettirmek istiyorlar. Bu anlamda hükümetin desteğini hep arkamızda hissediyoruz' dedi.





Rusya Katar'ı 5'e katladı



Son 37 yıla bakıldığında Türk inşaat şirketlerinin 150 milyar dolarlık yatırımında aslan payı yüzde 45'le Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerine giderken, ülke bazında ise lider açık arayla Rusya oldu. Buna göre Rusya 37 yılda 31.6 milyar dolarlık Türk inşaat yatırımına ev sahipliği yaptı. Son yılların yükselen yıldızı Katar ise Rusya'nın gerisinde kalsa da 37 yılda 6.1 milyar dolarlık Türk yatırımı çekti.





'Çıkan fırsatlara bakacağız'



RÖnesans Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Önder Sürenkök, uluslar arası bir inşaat firması olarak tüm dünyadaki gelişmeleri takip ettiklerini belirterek, 'Biz Rusya'da oldukça güçlüyüz. Çıkacak tüm fırsatları değerlendiririz' diye konuştu.





'450 milyon $'lık yol yapıyoruz'



DEİK Türk-Katar İş Konseyi Başkanı ve Yüksel İnşaat CEO'su Emin Sazak, Yüksel inşaat'ın Katar'da en büyük işi yapan Türk firmalarından biri olduğunu hatırlatarak, 'Biz şu anda orada 450 milyon dolarlık bir yol projesine imza atıyoruz. Türk firmaları Rusya ve Katar'da çok aktif. Sadece stadyum inşaatlarında değil, otel, konaklama tesisleri gibi farklı projelerde de çok aktif olacağımıza inanıyorum' diye konuştu.





İki ülkede 57 Türk şirketi var



Türk şirketleri her iki pazarda da son derece iddialı. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) verilerine göre Rusya'da 44, Katar'da 13 Türk şirketi faaliyette. Bu şirketler arasında Baytur, Akfen, Yüksel İnşaat, Enka ve Gama bulunuyor.