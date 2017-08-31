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Dünya
Deutsche Welle

Rusya ve Katar ekonomik işbirliğini artırıyor

Ortadoğu turu çerçevesinde Katar'a giden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Doha ile ticareti güçlendirmeye kararlı olduklarını söyledi.

31 Ağustos 2017 02:54

Suudi Arabistan ve Mısır'ın aralarında olduğu dört Arap ülkesinin ekonomik tecriti ile karşı karşıya olan Katar, Rusya ile ekonomik ilişkileri güçlendirecek.

Karar, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Doha'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında alındı.

Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman El Tani ile görüşmesi sonrası konuşan Lavrov, "İki ülke arasındaki ekonomik işbirliğine çok önem veriyoruz. Ekonomik ilişkileri ve ticareti güçlendirmeye kararlıyız" dedi.

"Rusya yüz yüze görüşmelerde arabulucuğa hazır"

Lavrov, Doha'ya yaptığı ziyaret öncesi Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde temaslarda bulundu.

Körfez ülkeleri ve Katar arasındaki krizle ilgili olarak Lavrov, "Diyalog yoluyla tarafların çıkarları doğrultusunda bir çözüm bulunması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Lavrov, krizin arabuluculuk rolünü üstlenen Kuveyt'le birlikte çalışarak aşılması çağrısında da bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı yüz yüze görüşmelerin başlaması halinde katkı sağlamaya hazır olduklarını dile getirdi.

El Tani ise Suudi Arabistan ve diğer ülkeleri Katar tarafından yapılan diyalog çağrılarını gözardı etmekle suçladı.

"Kriz 90'ıncı gününde ve hâlâ aynı noktadayız" diyen El Tani, çözüm için hiç ilerleme sağlanamadığını belirtti.

Rusya ve Katar dünya üzerindeki en büyük doğalgaz üreticisi dört ülke arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl Katar, Rusya'nın devlet kontrolündeki petrol şirketi Rosneft'in milyonlarca dolarlık hissesini satın almıştı.

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşan Arap ülkeleri Haziran ayında Katar'la diplomatik ilişkileri kesme kararı almıştı.

Katar'ı teröre destek vermekle suçlayan ülkeler, Doha'ya karşı ekonomik yaptırımları da devreye sokmuştu. Krizin çözümü için Arap ülkeleri Katar'a 12 maddelik bir liste sundu. Ancak, Katar'daki Türk üssünün kapatılması gibi talepler içeren listeyi Doha içişlerine müdahale olarak görerek kabul etmediğini açıklamıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/Reuters,ÖA/CÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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