-RUSYA VE İSRAİL ASKERİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALADI MOSKOVA (A.A) - 06.09.2010 - Rusya Savunma Bakanı Anatoliy Serdyukov, İsrail ile uzun vadeli askeri işbirliği anlaşması imzaladıklarını söyledi. Serdyukov, temaslarda bulunmak için Moskova'ya gelen İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "İki ülke savunma bakanlıkları arasında askeri işbirliğini öngören uzun vadeli bir anlaşmaya imza attık" dedi. Rus ordusunun modernizasyonu sırasında İsrail Silahlı Kuvvetlerinin deneyimini kullanmanın son derece önemli olduğunu vurgulayan Serdyukov, bu konular üzerinde detaylı bir şekilde çalıştıklarını kaydetti. Serdyukov, Rus ordusunun İsrail'den 12 insansız uçak satın aldığını ve 50 Rus askerinin de bu uçakların nasıl kullanılması gerektiği konusunda kurs gördüğünü belirterek, "Bugünkü görüşme ve bugün imzaladığımız anlaşmanın iki bakanlık arasında uzun perspektifli bir işbirliğinin çerçevesini oluşturacağına inanıyorum" ifadesini kullandı. Barak da gazetecilere yaptığı açıklamada, hem israil hem de Rusya'daki terörle mücadele birimlerinin benzer sorunlarla yüz yüze geldiğini belirterek, ülkesinin insansız uçakların kullanımı da dahil olmak üzere terörle mücadeledeki deneyimini paylaşmaya hazır olduğunu söyledi. İlişkileri geliştirmek için karşılıklı bir anlayışa sahip olduklarını vurgulayan Barak, "İsrail, Rus ordusuyla terörle mücadele ve güvenlik önlemleri konusundaki deneyimlerini paylaşmaya hazır. Rusya'yı hem bir partner olarak hem de Ortadoğu sorununun çözümünde kilit rol oynayan bir ülke olarak görmekteyiz" dedi. Serdyukov'u İsrail'e davet ettiğini ifade eden Barak, böylesi bir ziyaret için uygun koşullar bulunduğunu söyledi. Barak ve Serdyukov'un imzaladığı işbirliği anlaşması basın mensuplarına dağıtılmazken, Savunma Bakanlığından bir yetkili Itar-Tass'a, imzalanan belgenin iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin genel hatlarını belirleyen çerçeve anlaşması olduğunu belirterek, "Belirli alanlarda daha ileri işbirliği anlaşmaları ve askeri alanda anlaşmaların imzalanmasına katkıda bulunacak yasal bir zemin" ifadesini kullandı.