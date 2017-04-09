Rusya ve İran'dan ortak bildiri: ABD kırmızı çizgiyi aştı; bundan sonra her türlü saldırıya karşılık vereceğiz!

İran, Rusya, Hizbullah ve Suriye, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de Beşşar Esad yönetimine ait askeri hava üssünü vurmasına ilişkin açıklama yaptı. Reuters'ın haberine göre Rusya, İran ve müttefik gruplarından yapılan ortak açıklamada, ABD'nin Suriye'ye saldırısının 'kırmızı çizgileri' geçtiği belirtilerek, "Bundan sonra her türlü saldırıya karşılık vereceğiz" ifadeleri kullanıldı. Putin ve Ruhani, Suriye'nin İdlib kentindeki kimyasal silahlarla ilgili tarafsız bir soruşturma çağrısında bulundu.

Açıklamada "Suriye'deki ABD saldırganlığı, halkın ve devletin egemenliğine karşı yapılmış bir saldırının da ötesine geçti" denildi.

Ortak açıklamada, "Suriye dünya adına altı yıldır uluslararası terörizme karşı mücadele etmektedir" diye belirtilirken, "terörün ve saldırganlığın destekçisinin kendisini 'insanlığın savunucusu' olarak göstermeye hakkı yoktur" diye belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin "kırmızı çizgileri ihlal etmesine ve saldırılarına güçlü cevap verileceği" de vurgulandı.

Rusya ve İran'ın "tek kutuplu bir sistem dayatılmasına" ve ABD'nin hakimiyetine izin vermeyeceği söylenen açıklamada, "biz Suriye'nin müttefikleri, Suriye Arap Ordusu'na ve kardeş Suriye halkına çeşitli şekillerde desteğimizi sürdüreceğiz" denildi.