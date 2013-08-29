Rusya ve İran: Suriye'ye müdahale planları uluslararası anlaşmaların açık bir şekilde ihlali

İran haber ajansı ISNA'ya göre İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yaparak Suriye konusunu değerlendirdi.

Deutsche Welle'nin yer verdiği haberde her iki liderin de müdahale planlarını "yasadışı ve uluslararası anlaşmaların açık bir şekilde ihlali" şeklinde değerlendirdikleri bildirildi. Gerek Ruhani, gerekse Putin'in barışçıl ve diplomatik bir çözümden yana olduğu kaydedildi.

Ruhani'nin Birleşmiş Milletler'in bu konuda kararı olmaksızın yapılacak bir müdahaleyi "fazlasıyla tehlikeli" bulduğu bildirildi. İran liderinin ülkesinin Moskova yönetimiyle birlikte Suriye krizinin aşılması ve söz konusu krizin "pahalı bir felakete" dönüşmemesi için arabulucu rol oynamaya hazır olduğunu bir kez daha yinelediği kaydedildi.