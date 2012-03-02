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'Rusya ve İran, Esad'a destek vermenin yanlış olduğunu anlayacak'

Reuters'a mülakat veren Cumhurbaşkanı Gül, Suriye'de muhalefet içindeki ayrılıkların en önemli sorunlardan biri olduğunu belirtti.

02 Mart 2012 13:23

 

 
T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Rusya ve İran'ın, kısa süre içinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a destek vermenin yanlış olduğunun farkına varacaklarını söyledi.
 
Muhalefetin iktidara gelmek için henüz hazır olmadığını ifade eden Gül, Suriye'de toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir yapının gerekliliğine dikkat çekti. Gül, "Ancak bu dönüşüm şüphesiz vakit alacak" diye konuştu.
 

'Çok uzun sürmeyecek'

 
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde Esad aleyhinde karar alınmasını veto eden ve Suriye'ye yönelik yaptırımlara karşı çıkan Moskova'nın bu tutumunu değerlendiren Gül, "Rusya'nın, bu rejimin yükünü daha ne kadar üstlenebileceğini bekleyip göreceğiz. Bana göre bu çok uzun sürmeyecek" dedi.
 
Cumhurbaşkanı Gül, "Soğuk Savaş döneminde, bu tip şeyler çok kapalı bir çevrede gerçekleşirdi. Ama şimdi gelişmeler açık bir şekilde gerçekleşiyor" dedi.
 
Gül, "Bana göre, Rusya zamanla verdiği desteğin Suriye rejimi tarafından suistimal edildiğini görecek. Ağır silahların Suriye halkına karşı kullanıldığı gerçeğini gördüklerinde bunu anlayacaklar. Bu Rusya için bile hoş görülebilir bir şey değil " diye konuştu.
 

'İran'ın bile bu gücü yok'

 
Ankara'nın, Tahran'ı, "kaçınılmaz olanı desteklemesi" için ikna etmeye çalıştığını söyleyen Gül, "İran'ın bile suyun yukarı akmasını sağlayacak gücü yok. Ve eğer daha kötü senaryo gerçekleşirse, İran'ın bunun için sorumluluk hissetmemesi mümkün olmaz. Bundan sorumlu olacaktır" dedi.
 

Yemen modeli

 
Cumhurbaşkanı Gül, Esad'ın ayrılması için en mantıklı yolun ise "Yemen Modeli" olduğunu söyledi.
 
Yemen'de 33 yıl boyunca ülkeyi demir yumrukla yöneten eski Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, kendisine garanti edilen "yargı muafiyeti" karşılığında görevinden ayrılmıştı.
 
 

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