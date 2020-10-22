Rusya ve İran'dan ABD'li yetkililerin "seçime müdahale" suçlamasına yanıt

Rusya ve İran, ABDi istihbarat yetkililerinin "Seçime müdahale etmeye çalışıyorlar" iddialarını reddetti.

Reuters'ın aktardığına göre, Kremlin, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe'in "Rusya ve İran seçime müdahale etmeye çalışıyor" açıklamasına yanıt verdi. Kremlin'den yetkililer, suçlamaları reddetti, detaylı bir açıklama henüz yapılmadı.

İran da Ratcliffe'in iddiasına ülkede ABD'yi temsil eden İsviçre Büyükelçisi'ni çağırarak verdi. İran İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, "İran'ın ABD yetkililerinin ısrarlı, temelsiz ve yanlış iddialarına güçlü reddini İsviçre Büyükelçisi'ne iletti. Daha önce söylediğimiz gibi, İran için ABD seçimini kimin kazandığı bir şeyi değiştirmiyor" dedi.

ABD Başkanlık seçimlerine günler kala, ABD istihbarat yetkilileri, Rusya ve İran'ın seçime müdahale çabaları olduğunu söylemişti. Yetkililer İran'ı Demokrat Partili seçmenlere tehdit içeren e-maillar göndermekten de sorumlu tutmuş, Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe e-maillara aşırı sağcı, Trump taraftarı bir gruptan geliyormuş izlenimi verildiği ve amacın toplumsal huzursuzluk yaratmak olduğunu savunmuştu.