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Dünya

Rusya ve İngiltere arasında Skripal krizi: 23 Rus diplomat sınır dışı edilecek!

“Üst düzey görüşmeler askıya alınıyor, bakanlar ve kraliyet ailesi üyeleri Dünya Kupası için Rusya'ya gitmeyecek”

15 Mart 2018 01:57

İngiltere Başbakanı Theresa May, eski Rus casus Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın Salisbury'de sinir gazıyla zehirlenmesine ilişkin olarak 23 Rus diplomatı sınır dışı edeceklerini ve bunun Soğuk Savaş döneminden bu yana gerçekleştirilen en büyük ihraç olacağını açıkladı.

İngiltere parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda Skripal olayıyla ilgili açıklamalarda bulunan May, olayla ilgisi bulunduğunu öne sürdüğü 23 Rus diplomatı sınır dışı edeceklerini ve kendilerine toplanmaları için 1 hafta süre tanıdıklarını belirtti.

May, "Rus ajan Aleksandr Litvinenko'nun ölümünden sonra 4 Rus diplomatı sınır dışı etmiştik. Viyana Sözleşmesi uyarınca şimdi 23 diplomatı sınır ediyoruz. İngiltere'nin verilerine göre bu diplomatlar, açıklanmamış istihbarat üyeleri. İngiltere'yi terk etmeleri için sadece 1 haftaları var" dedi.

​“Bu ihraç, Rus istihbaratının İngiltere'deki faaliyetlerini uzun yıllar sekteye uğratacak”

Bunun Soğuk Savaş döneminden bu yanaki en büyük ihraç olacağını kaydeden May, "Rus diplomatların ihracı, Rus istihbaratının İngiltere topraklarındaki faaliyetlerini uzun yıllar sekteye uğratacak" iddiasında bulundu.

“Üst düzey görüşmeler askıya alınıyor, bakanlar ve kraliyet ailesi üyeleri Dünya Kupası için Rusya'ya gitmeyecek”

Rusya ile planlanan tüm üst düzey görüşmelerin askıya alınmasını Skripal olayı nedeniyle Moskova'ya karşı alınacak tedbirler arasında sıralayan May, İngiliz bakanların ve Kraliyet Ailesi üyelerinin 2018 FIFA Dünya Kupası için Rusya'ya gitmeyeceğinin altını çizdi.

May, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a yaptığı ziyaret davetini de geri çektiğini belirtti.

“Kanıt bulursak Rus devlet varlıklarını dondururuz”

May, İngiliz vatandaşlarının hayatlarını ve mülklerini tehdit etmek için kullanılabileceği yönünde kanıt elde etmeleri halinde Rus devlet varlıklarını donduracaklarını da kaydetti. Başbakan, "Ulusal Suç Dairesi, Ruslar da dahil suçlulara ve yolsuzluğa karışmış elitlere karşı koymak için çalışmalarını sürdürecek. Bu kişilere ve paralarına ülkemizde yer yok" diye konuştu.

“Putin'in bu şekilde hareket etmesi trajik”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu şekilde hareket etmesinin trajik olduğunu savunan May, yasalara uyan İngiltere'deki Rusya vatandaşlarıyla herhangi bir anlaşmazlığı olmadığının altını çizdi.

“Özel uçuşlarda ve gümrüklerde kontrolleri sıklaştıracağız”

Skripal olayının ardından İngiltere'yi ve müttefiklerini tehdit eden faaliyetlerde bulunabilecek İngiltere'ye seyahat eden kişilerin amaçlarını izleyeceklerini söyleyen May, "Özel uçuşlarda, gümrüklerde ve taşımacılıkta kontrolleri sıklaştıracağız" diye ekledi.

 “Gaz tedariki için Rusya dışındaki ülkelere bakıyoruz”

May, İngiltere'nin Rusya'dan gaz ithalatını başka ülkelerle çeşitlendirip çeşitlendirmeyeceği sorusunaysa "Gaz tedariki için halihazırda başka ülkelere bakıyoruz" yanıtını verdi.

 

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