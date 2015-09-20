Rusya ve Fransa GDO'yu yasaklıyor

İskoçya, Almanya, Yunanistan ve Letonya’nın ardından GDO’yu yasaklayan ülke sayısı giderek artıyor. GDO’lu ürünleri yasaklayan son ülkeler Rusya ve Fransaoldu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkady Dvorkovich , Kirov’da yapılan biyoteknoloji konferansında “Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar endişe verici bir konu ve Rusya olarak yiyecek üretiminde GDO’lu ürün kullanmayacağız” açıklamalarını yaptı.

gaiadergi.com'da yer alan habere göre, Dvorkovich ayrıca GDO’lu ürünleri yiyecek üretmek için kullanmakla bilimsel ve tıbbi amaçlar için kullanmanın arasında fark olduğunu da söyledi.

Bu konuda zaten sert yasalara sahip olan Rusya, 2012 yılında Monsanto şirketine ait mısırların farelerde tümörle ilişkilendirilmesinden sonra bu mısırların ithalatını yasaklamıştı. Geçen yıl ise GDO’lu ürünlerin ithal edilmesi tamamen yasaklandı. Başbakan Medvedev Rusya’nın kendi GDO’suz ürününü üretebilecek kaynaklara sahip olduğunu söylemişti. Şu an Rusya yiyecek endüstrisinde GDO’lu ürün oranı yüzde 0,01 gibi bir rakamda seyrediyor.

Rusya’nın attığı bu adım geçtiğimiz haftalarda Batı Avrupa ’da yayılan haberlerin ardından geldi.

Fransa daha önce İskoçya, Almanya, Letonya ve Yunanistan gibi ülkelerin attığı adımları takip ederek GDO’lu ürünlere karşı bazı adımlar atma kararı aldı. Fransa bu adımlarla ülke sınırları içerisinde kullanılan dokuz GDO’lu mısırın yetiştirilmesini durdurmayı planlıyor.

Aynı zamanda Avrupa’da giderek büyüyen GDO karşıtı hareketin diğer ülkelere de sıçraması bekleniyor. Yakın tarihte Avrupa’daki pek çok ülkenin bu kararı alması düşünülüyor.