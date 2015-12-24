Rusya ve Ermenistan'ın kuracağı ortak hava savunma sisteminin sebebi Türkiye mi?

Rusya ve Ermenistan'ın ortak hava savunma sistemi oluşturulmasını öngören bir güvenlik anlaşması imzalamasını değerlendire emekli Rus Korgeneral Aleksandr Luzan, Kafkasya'da kuralacak ortak hava savunma sisteminin Türkiye'ye karşı önlem anlamına geldiğini söyledi.

Sputnik'İn haberine göre, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ermeni mevkidaşı Seyran Ohanyan, bugün Moskova'da yaptıkları görüşmenin sonucunda ortak hava savunma sistemi ile ilgili anlaşmaya imza attı.

Rusya ve Ermenistan'ın Kafkasya bölgesinde attığı bu kritik adımı RİA Novosti'ye değerlendiren Aleksandr Luzan, "Bu kararın Türkiye'de yaşanan gelişmelerle ilişkili olduğunu düşünüyorum. Bugün havacılık, askeri alanda baş rolde bulunuyor. NATO üyesi Türkiye'nin topraklarında bugün sadece kendi hava gücü bulunmuyor. Ülkedeki hava üsleri ABD Hava Kuvvetleri tarafından da kullanılıyor. Bu nedenle, hava sınırımızı daha güvenilir şekilde koruyacak bir sisteme ihtiyaç vardı" dedi.

Rusya’nın Ermenistan’da askeri üssü bulunduğunu hatırlatan Luzan, "Buradaki üssü de korumamız gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir durumda Rusya ve Ermenistan ordularının birbirinden ayrı hareket etmesi yapıcı bir adım olmazdı" diye konuştu.