Rusya ve Çin'den Kuzey Kore konusunda işbirliği

Rusya ve Çin, Kuzey Kore konusunda fikir birliği içinde olduğunu açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çinli meslektaşı Şi Cinping'le salı günü Moskova'da yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, her iki ülkenin, Kuzey Kore'nin füze denemeleri, nükleer programı ve ABD-Güney Kore askeri manevrasının aynı anda durdurulması gerektiği konusunda hem fikir olduğunu belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre her iki ülke Kuzey Kore'ye BM'nin halihazırda geçerli olan kararlarına riayet etme çağrısı da yaptı.

Pekin yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Çin'in Kuzey Kore'ye yeterince baskı yapmadığı" yönündeki suçlamalarını geri çevirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıkmlamada, Çin'in bu konuda yumuşamadığı ve bölgedeki gerginliğe bir çözüm bulmaya çalıştığı belirtildi.

Güney Kore'den tepki

Güney Kore Kuzey Kore'nin füze denemesi açıklamasına tepki gösterdi. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae, Ulusal Güvenlik Konseyi ile görüşmesi öncesinde Kuzey Kore'nin füze denemesini kınayarak, denemeyi "BM kararlarının ihlali” şeklinde nitelendirdi. Güney Kore füzenin 930 kilometre ilerleyerek, Japon Denizi'ne doğru hareket ettiğini bildirdi. Japon hükümetinin verdiği bilgiye göre ise füze 40 dakikalık uçuşun ardından Japonya kıyılarının 200 mil açıklarında bir noktaya düştü.

Kuzey Kore: İlk başarılı kıtalar arası füze denemesi gerçekleştirildi

Kuzey Kore devlet televizyonundan yapılan açıklamada, ilk başarılı kıtalar arası (ICBM) füze denemesinin gerçekleştirildiği belirtildi. Hwasong-14 adlı füzenin 2 bin 800 kilometre yüksekliğe ulaşarak, 39 dakika içinde hedefine vardığı bildirilen açıklamada, Kuzey Kore'nin dünyanın her yerini füze ile hedef alabilecek kapasiyete sahip olduğu ileri sürüldü. Bazı uzmanlar Hwasong-14 adlı füzenin ABD'nin Alaska eyaletini vurabilecek menzile sahip olduğunu belirtiyor. Rusya'nın tahminlerine göre ise Kuzey Kore orta menzilli füze denemesinde bulundu.

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Reuters/afp, HT/BD