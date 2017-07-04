T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Rusya ve Çin'den Kuzey Kore konusunda işbirliği

Rusya ve Çin, Kuzey Kore’nin son nükleer denemesinin ardından itidal çağrısında bulundu. İki ülke Kuzey Kore konusunda işbirliği yapmayı planlıyor.

04 Temmuz 2017 21:22

Rusya ve Çin, Kuzey Kore konusunda fikir birliği içinde olduğunu açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çinli meslektaşı Şi Cinping'le salı günü Moskova'da yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, her iki ülkenin, Kuzey Kore'nin füze denemeleri, nükleer programı ve ABD-Güney Kore askeri manevrasının aynı anda durdurulması gerektiği konusunda hem fikir olduğunu belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre her iki ülke Kuzey Kore'ye BM'nin halihazırda geçerli olan kararlarına riayet etme çağrısı da yaptı.

Pekin yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Çin'in Kuzey Kore'ye yeterince baskı yapmadığı" yönündeki suçlamalarını geri çevirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıkmlamada, Çin'in bu konuda yumuşamadığı ve bölgedeki gerginliğe bir çözüm bulmaya çalıştığı belirtildi.

Güney Kore'den tepki

Güney Kore Kuzey Kore'nin füze denemesi açıklamasına tepki gösterdi. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae, Ulusal Güvenlik Konseyi ile görüşmesi öncesinde Kuzey Kore'nin füze denemesini kınayarak, denemeyi "BM kararlarının ihlali” şeklinde nitelendirdi. Güney Kore füzenin 930 kilometre ilerleyerek, Japon Denizi'ne doğru hareket ettiğini bildirdi. Japon hükümetinin verdiği bilgiye göre ise füze 40 dakikalık uçuşun ardından Japonya kıyılarının 200 mil açıklarında bir noktaya düştü.

Kuzey Kore: İlk başarılı kıtalar arası füze denemesi gerçekleştirildi

Kuzey Kore devlet televizyonundan yapılan açıklamada, ilk başarılı kıtalar arası (ICBM) füze denemesinin gerçekleştirildiği belirtildi. Hwasong-14 adlı füzenin 2 bin 800 kilometre yüksekliğe ulaşarak, 39 dakika içinde hedefine vardığı bildirilen açıklamada, Kuzey Kore'nin dünyanın her yerini füze ile hedef alabilecek kapasiyete sahip olduğu ileri sürüldü. Bazı uzmanlar Hwasong-14 adlı füzenin ABD'nin Alaska eyaletini vurabilecek menzile sahip olduğunu belirtiyor. Rusya'nın tahminlerine göre ise Kuzey Kore orta menzilli füze denemesinde bulundu.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/afp, HT/BD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

RusyaKuzey KoreDevlet Başkanı Vladimir PutinCinpingMoskovaABD-Güney KoreDışişleri BakanlığıABD Başkanı Donald TrumpKoreKore Kuzey KoreKore Devlet Başkanı Moon Jae Ulusal Güvenlik KonseyiJapon DeniziJaponyaKore:

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24