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Deutsche Welle

Rusya ve Çin’den Halep’te ateşkese veto

BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi Rusya ve Çin Halep’te bir haftalık ateşkes öngören karar tasarısını veto etti. Karar tasarısı Halep’teki sivillere insani yardım ulaştırılmasını hedefliyordu.

06 Aralık 2016 02:48

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin bugün New York'ta yapılan oturumunda, Rusya'nın BM Temsilcisi Vitali Çurkin Halep'e ilişkin karar tasarısını veto etti. BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden Çin de karar tasarısını kabul etmedi.

Güvenlik Konseyi'nin geçici üyelerinden Venezuela karar tasarısına ret oyu verirken, Angola çekimser kaldı, diğer 11 üye ülke ise karar tasarısını kabul etti.

Mısır, İspanya ve Yeni Zelanda tarafından hazırlanan karar tasarısı, Halep'e tüm saldırıların sona ermesini ve sivil halka insani yardım ulaştırılmasını öngörüyordu.

Vetonun gerekçesi

Rusya'nın BM Temsilcisi Çurkin, vetoya gerekçe olarak metnin içeriği ile birlikte karar tasarısının oylanmasına yönelik prosedürü gösterdi. Çurkin, bunun yanı sıra karar tasarısının direnişçilerin kentten nasıl çekileceğine açıklık getirmemesini eleştirdi.

"Geçmişte bu türden ateşkeslerin cephanelerini yenilemek ve güçlenmek için direnişçilerin işine yaradığını” savunan Çurkin, ABD'yi de "kötü bir taktik” uygulamakla suçladı.

ABD'nin BM Temsilcisi Michele Sison ise "Rusya Halep'teki sivillere yardım etmek yerine kentteki askeri iktidarının devamına odaklandığı için ilerleme sağlanamadığını” savundu.

Rusya: ABD ile görüşmelere başlayacağız

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov isyancıların Halep’in doğusundan çekilmesiyle ilgili ABD ile Cenevre’de müzakerelere başlanacağını açıkladı.

Lavrov, Moskova ve Washington uzman ekiplerinin çekilmeyle ilgili salı akşam ya da çarşamba sabah saatlerinde Cenevre’de müzakerelere başlayacaklarını söyledi. Lavrov, Halep’in doğu yakasının boşaltılmasıyla ilgili uzlaşmanın bu hafta içinde sağlanacağına inandığını belirtti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/JD/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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