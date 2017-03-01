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BBC Türkçe

Rusya ve Çin'den Esad'a yaptırım taslağına veto

Rusya, Suriye hükümeti lehine yedinci defa BM Güvenlik Konseyi'nin kararına karşı çıkıyor

01 Mart 2017 06:27

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin kimyasal silah kullandığı iddia edilen Suriye'ye karşı yaptırım uygulama teklifi Rusya ve Çin'in vetosuna takıldı.

Rusya, Suriye hükümeti lehine yedinci defa BM Güvenlik Konseyi'nin kararına karşı çıkıyor.

Çin ise 2011 yılında Suriye iç savaşı başladığından beri altı tane karar tasarısını veto etti.

Suriye'de kimyasal silah kullanan taraflara yaptırım uygulanmasını içeren karar tasarısını veto eden ülkelerden biri de Bolivya oldu.

Mısır, Etiyopya ve Kazakistan oylamaya katılmadı.

Güvenlik Konseyi'nin bir daimi üyesinin bile veto etmesi kararın alınmasına engel oluyor. Rusya ve Çin de daimi ülkeler arasında yer alıyor.

Dokuz ülke ise tasarı lehine oy kullandı.

BM Güvenlik Konseyi'nin karar tasarısında Suriye'nin Beşar Esad rejimi altında kendi vatandaşlarına karşı kimyasal silah kullandığı iddia ediliyor.

Suriye iddiaları reddetse de BM ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü kimyasal silahların kullanıldığına dair bulgulara rastlanıldığını söylüyor.

Suriye 2013 yılında Rusya ve ABD'nin müzakere ettiği anlaşma kapsamında kimyasal silahlarını yok etmeyi kabul etmişti.

Suriye hava kuvvetlerine ait helikopterlerin iki defa Mart 2015'te, bir defa ise Nisan 2014'te klor gazı kullandığı öne sürülüyor.

Bu gazın kullanılması 1997 yılında devreye giren Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nce yasak.

Irak Şam İslam Devleti'nin ise hardal gazı kullandığı düşünülüyor.

ABD, İngiltere ve Fransa tarafından hazırlanan taslağa göre Suriye'ye helikopterlerin satılması yasaklanacak, 11 Suriyeli komutan ve yetkili ile 10 gruba yaptırım uygulanacaktı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'ye yaptırım uygulamanın tamamen uygunsuz olacağını söylerken yaptırım uygulanması takdirinde barış görüşmelerinin zora gireceğini söylüyor.

Çin ise henüz soruşturma sürerken yaptırım uygulamanın erken olacağı düşüncesinde.

Çin uzun zamandır diğer ülkelerin politikalarına karışmama politikası uyguluyor.

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