“Rusya ve Çin yapay zeka alanında işbirliği yapabilir”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 1 Kasım (DHA) – Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Rusya ve Çin’in yapay zeka uygulama alanında işbirliğini genişletebileceğini belirtti.

Çin İnternet kullanıcıları ile online basın toplantısına katılan Başbakan, Rusya ve Çin’in 2050 yılında ne şekilde değişeceği sorusu üzerine ”2050 yılında ne olacağını şimdi söylemek zor ama dünyanın çok değişeceği belli” dedi.

Yüksek teknolojilerin daha yoğun ve geniş bir şekilde kullanılacağını ve yapay zekanın tüm alanlarda uygulanacağını söyleyen Medvedev, \"Bu arada bu sektörde işbirliğimizin pekiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Gelecek için temel atmamız lazım, çünkü hiçbir ülke yapay zeka olmadan altyapı, eğitim, sağlık, ulaştırma alanlarında gelişemeyecek.” dedi.