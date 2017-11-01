T24 LogoT24 Logo
Dünya

“Rusya ve Çin yapay zeka alanında işbirliği yapabilir”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 1 Kasım (DHA) – Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Rusya ve Çin’in yapay zeka uygulama alanında işbirliğini genişletebileceğini belirtti

01 Kasım 2017 12:38

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 1 Kasım (DHA) – Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Rusya ve Çin’in yapay zeka uygulama alanında işbirliğini genişletebileceğini belirtti.
Çin İnternet kullanıcıları ile online basın toplantısına katılan Başbakan, Rusya ve Çin’in 2050 yılında ne şekilde değişeceği sorusu üzerine ”2050 yılında ne olacağını şimdi söylemek zor ama dünyanın çok değişeceği belli” dedi.
Yüksek teknolojilerin daha yoğun ve geniş bir şekilde kullanılacağını ve  yapay zekanın tüm alanlarda uygulanacağını söyleyen Medvedev, \"Bu arada bu sektörde işbirliğimizin pekiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum.  Gelecek için temel atmamız lazım, çünkü hiçbir ülke yapay zeka olmadan altyapı, eğitim, sağlık, ulaştırma alanlarında gelişemeyecek.” dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Siyamend KaçmazMoskovaKasım DHARusya Başbakanı Dmitriy Medvedev RusyaBaşbakan RusyaYüksekMedvedevGelecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24