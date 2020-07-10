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Dünya

Rusya ve Çin, Suriyelilere Türkiye üzerinden yapılacak yardımları veto etti!

10 Temmuz 2020 21:51

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yaşanan tartışmaların ardından Rusya ve Çin, Türkiye üzerinden Suriyelilere yapılan insani yardımların devamını veto etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde yapılan oturumda Suriye’deki iç savaştan mağdur olanlara Türkiye üzerinden sağlanan yardımların devam edip etmemesi görüşüldü.

Oturumun sonunda oylamaya geçildi ve yardımların süresinin uzatılması teklif edildi. Ancak veto hakkı bulunan Rusya ve Çin, Türkiye üzerinden yapılan yardımların süresinin uzatılması talebini kabul etmedi.

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