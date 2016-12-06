Rusya ve Çin, Halep’te ateşkes tasarısını reddetti!

Halep'te 7 günlük ateşkes isteyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını, Rusya ve Çin veto etti. Kararın Başbakan Binali Yıldırım'ın Rusya'ya giderken uçakta alınması dikkat çekti

BM'nin Halep'i "yiyeceksiz kent" ilan etmesi üzerine İspanya, Mısır ve Yeni Zelanda tarafından hazırlanarak Konsey'e sunulan karar tasarısı oylandı.

Tasarıyı Rusya ve Çin veto ederken, veto yetkisi olmayan Venezuela da ret oyu kullandı. Angola'nın çekimser kaldığı oylamada 11 ülke tasarıya destek oyu verdi.

Bu vetoyla Rusya 2011'den bu yana 6. kez, Çin ise 5. kez Suriye tasarısını veto etmiş oldu.

15 üyeli Konsey'de bir tasarının kabul edilmesi için 9 kabul oyu alması ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan hiçbirinin tasarıyı veto etmemesi gerekiyor.