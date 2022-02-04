Rusya ve Çin'den ABD'ye karşı güç birliği mesajı

Rusya ve Çin liderleri Putin ve Şi, ABD'yi Avrupa ve Asya-Pasifik'teki nüfuz çabalarına karşı uyardı, NATO'ya genişlemeyi durdurma ve "Soğuk Savaş dönemi yaklaşımlarına son verme" çağrısı yaptı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24'üncü Kış Olimpiyatlarının açılışına katılmak üzere gittiği Çin'de Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. Rusya ile Batı arasında Ukrayna konusunda gerilimin tırmandığı bir dönemde gerçekleşen görüşmeden ABD'ye karşı güç birliği mesajı çıktı. Görüşme sonrasında yapılan ortak açıklamada ABD, Avrupa ve Asya-Pasifik bölgelerinde barış ve istikrara olumsuz etki etmekle eleştirildi. Ortak açıklama metninde NATO'nun doğuya genişlemeyi sürdürmesine karşı olunduğu belirtilerek NATO "Soğuk Savaş dönemi yaklaşımlarını terk etmeye" çağrıldı. Açıklamada "Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğuna" da vurgu yapıldı. Ortak açıklama metninde ABD ve müttefiklerine işaretle, "Dünya sahnesinde bir azınlığı temsil eden bazı ülkeler, uluslararası sorunların çözümünde tek taraflı yaklaşımları ve askeri politikalara başvurmayı savunmaya devam etmektedir" ifadesine yer verildi. AUKUS uyarısı Çin ve Rusya, ABD'nin Asya-Pasifik bölgesinde nüfuzunu artırma girişimlerinden rahatsızlık duyuyor. ABD, Çin'in bölgedeki etkisini sınırlandırmayı dış politik önceliği olarak ilan etmişti. Bu bağlamda geçen yıl ABD, İngiltere ve Avustralya arasında AUKUS olarak bilinen savunma ittifakı oluşturulmuştu. AUKUS çerçevesinde Avustralya'nın nükleer denizaltılarla donatılması planı sadece Çin'in değil, Avustralya ile imzaladığı konvansiyonel denizaltı anlaşması feshedilen Fransa'nın da tepkisine neden olmuştu. Çin ve Rusya'nın ortak açıklamasında AUKUS'tan "ciddi endişe duyulduğu"na da yer verildi. ABD ve Batı'ya karşı denge politikası BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) beş daimi üyesi arasında yer alan ve nükleer güç sahibi iki ülke, son yıllarda uluslararası politika alanında ABD önderliğindeki Batı blokuna karşı denge oluşturma çabalarına hız vermiş durumda. İki ülke BMGK'da çeşitli uluslararası konularda ortak tutum takınırken savunma alanındaki işbirliğini de güçlendiriyor. Rusya ile Çin arasında "yüksek derecede hassasiyete sahip askeri teknoloji paylaşımı yapıldığı" da resmi açıklamalara yansımıştı. Vladimir Putin, Cinping ile görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada Çin ile "eşi bulunmayan yakın ilişkilere sahip olduklarını" vurguladı. İlişkilerin "dostluk ve stratejik ortaklık ruhuyla ilerici bir şekilde geliştiğini" belirten Putin, "İlişkilerimiz gerçekten de eşi benzeri bulunmayan bir hale geldi. Karşılıklı olarak kalkınmayı destekleyen, asil ve onurlu ilişkilerin bir örneği oldu" ifadelerini kullandı. Putin, görüşmede de Rus petrol yetkililerinin Çin'e hidrokarbon sevkiyatı konusunda "çok iyi yeni çözümler geliştirdiğini" belirterek Rusya'nın Uzakdoğu'daki bölgelerinden Çin'e yılda 10 milyar metreküplük doğal gaz sevkiyatı için yeni bir anlaşma hazırlığı yaptıklarını kaydetti. DW,AP/BK,HT © Deutsche Welle Türkçe