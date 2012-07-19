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Dünya

Rusya ve Çin BM'nin Suriye yaptırımlarını yine reddetti!

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin oturumunda Batılı devletlerin Suriye'de çözüm için hazırladığı karar tasarısı görüşüldü

19 Temmuz 2012 20:49

BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye'ye yaptırım öngören tasarı, Rusya ve Çin tarafından veto edildi. Rusya ve Çin üçüncü kez Esad'a karşı bir yaptırım tasarısını veto etmiş oldu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin oturumunda Batılı devletlerin Suriye'de çözüm için hazırladığı karar tasarısı görüşüldü. Esad yönetiminin ağır silahlar kullanmayı bırakmaması durumunda daha ağır yaptırımlar uygulanmasını içeren tasarıyı Rusya ve Çin veto etti.

Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği Suriye Özel temsilcisi Kofi Annan, Güvenlik Konseyi üyelerine şiddeti durdurmak için etkili bir karar almaları çağrısı yapmıştı.

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