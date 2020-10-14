Rusya ve Çin BM İnsan Hakları Konseyi için seçildi; Suudi Arabistan oylamayı geçemedi

İnsan hakları aktivistlerinin, hak ihlalcisi olarak gördüğü ve tepki gösterdiği Rusya ve Çin, gelecek 3 yıl yer almak üzere Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne seçildi. Seçilmesi için görüşülen Suudi Arabistan ise seçilmedi.

The Guardian'da yer alan habere göre, 47 üyeli Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyi'ne seçilen yeni 15 ülke arasında Çin ve Rusya da yer aldı. BM Genel Kurulundaki oylamada Konsey'e seçilen ülkeler arasında Fransa, İngiltere, Pakistan, Özbekistan, Nepal, Senegal, Fildişi Sahili, Malawi, Gabon, Ukrayna, Meksika, Bolivya ve Küba yer aldı.

Genel Kurul'daki oylamadan önce de Rusya, Çin ve Suudi Arabistan'ın 3 yıllık koltuğa aday olarak gösterilmesine insan hakları örgütlerinden tepki gelmişti. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da, yazılı açıklama yaparak, "ABD, otoriter rejimlerin BM İnsan Hakları Konseyi'ne seçilmesini kınıyor" değerlendirmesinde bulundu.