Rusya ve Belarus'un ortak askeri tatbikatına Batı'dan tepkiler: "Avrupa güvenliği için tehlikeli bir an"

Rusya ve Belarus’un ortak askeri tatbikatları başlarken Batı’dan tepkiler gelmeye başladı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın Belarus’a ve Ukrayna sınırına asker göndermesinin “Avrupa güvenliği için tehlikeli bir durum” olduğunu söyledi.

Rusya, 10 gün sürecek ortak askeri tatbikat için Belarus’a asker gönderdi. Rusya’nın Belarus’a 30 bin asker gönderdiği tahmin ediliyor.

Ukrayna sınırında Rusya’nın asker yığınağı nedeniyle gerilim sürerken Belarus’la ortak tatbikatı değerlendiren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, tatbikatların “psikolojik baskı” olduğunu söyledi.

Fransa da Rusya’nın Belarus’taki askeri tatbikatını “tehlikeli” olarak nitelendirerek kınadı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Bu, Avrupa güvenliği için tehlikeli bir an. Rusya askerlerinin sayısı artıyor. Muhtemel bir saldırı için uyarı süresi azalıyor.” dedi.