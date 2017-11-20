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Dünya

Rusya ve Azerbaycan arasındaki ticaret hacmi arttı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 20 Kasım (DHA) – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den selam getirerek, iki ülkenin ticaret hacminin arttığını söyledi

20 Kasım 2017 13:07

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 20 Kasım (DHA) – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den selam getirerek, iki ülkenin ticaret hacminin arttığını söyledi.
Lavrov ayrıca Rusya’nın Azerbaycan ile varılan uzlaşmaları yerine getirdiğini dile getirerek, ”İkili ticaret hacmindeki artıştan da memnunuz. Elde edindiğimiz istatistik bilgilerine göre ilk dokuz ayda bu gösterge yüzde 60’dan fazla arttı. Bu da son yıllarda yaşanan düşüşten sonra artış yönünde ciddi bir adımdır” dedi.

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