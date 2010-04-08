Rusya ve ABD'den yeni bir nükleer 'START'

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Medvedev: Anlaşma tatminkar

İran'a yaptırımlar konuşuldu

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Obama, muadili Dimitriy Medvedev ile Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da, yeni stratejik silahların azaltılması anlaşmasını imzalamasından sonra yaptığı açıklamada, Medvedev ile füze kalkanı konusundaki müzakereleri genişletmeyi ve bu alanda işbirliği için diyalog içinde olmayı kararlaştırdıklarını da belirtti.Barack Obama, ABD'nin Doğu Avrupa'da kurmayı planladığı füze kalkanı sisteminin amacının Rusya ile "stratejik dengeleri" değiştirmek olmadığını vurguladı.ABD Başkanı, nükleer silahların başka ülkelerde de yayılmasının, Orta Doğu ve Doğu Asya'da silahlanma yarışını artırabileceğini ve bunun dünya güvenliği için kabul edilemez bir risk olduğunu ifade etti.Medvedev de antibalistik füze kapasiteleri artmadığı sürece yeni anlaşmanın uygulanabilir olacağını belirtti.Prag'da imzalanan anlaşmanın tatminkar olduğunu ifade eden Medvedev, "Elde ettiğimiz sonuç iyi" dedi.Medvedev, ABD'nin füze kalkanı planıyla ilgili olarak da "uzlaşmaya varacakları konusunda iyimser olduğunu" kaydetti.START anlaşmasının imzalanmasından sonra düzenlenen basın toplantısında, ABD Başkanı Obama, İran'ın nükleer silah elde etmesinin kabul edilemeyeceğini belirterek, "Rusya ile İran'a daha sert yaptırımlar getirilmesi konusunda BM Güvenlik Konseyi'nde birlikte çalışıyoruz" dedi.İran'a yeni yaptırımlar uygulanmasıyla ilgili kararın bahar aylarında çıkmasını beklediğini belirten Obama, "Bu baharda İran'a güçlü ve sert yaptırımlar konulmasını sağlayabileceğimizi bekliyorum" dedi.Obama, ABD'nin İran'ın Orta Doğu'da bir silahlanma yarışı başlatma tehlikesi taşıyan ya da uluslararası toplumun güvenilirliğini tehdit eden herhangi bir eylemine müsamaha etmeyeceğini bildirdi.İran'ın uluslararası toplumun yaptığı birçok olumlu öneriye cevap vermemesinin üzücü olduğunu belirten Medvedev, BM Güvenlik Konseyinin gelecek haftalarda konuyu ele alabileceğini kaydetti.Obama, ABD Senatosu'nun anlaşmayı onaylayacağından da emin olduğunu söyledi.Kilit önemdeki anlaşma, iki ülkenin stratejik nükleer savaş başlıklarını yüzde 25 ila 30 arasında azaltmayı öngörüyor.Geçtiğimiz ay üzerinde uzlaşıya varılan anlaşma uyarınca ABD ile Rusya'nın 1550'şerden fazla işler durumda nükleer savaş başlığı olmayacak.Silah indirimi yedi senelik bir süreye yayılarak gerçekleşecek.Anlaşma, Rusya ve ABD arasında 1991'de imzalanan ve geçen Aralık'ta süresi dolan Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması ya da kısaca bilinen adıyla START'ın bir devamı niteliğinde.ABD Başkanı Obama, bugünkü (8 Nisan 2010) imza töreninden önce "son 20 yılın en kapsamlı silah kontrol anlaşmasında" uzlaşı sağladıklarını söyledi.ABD, 2000'den fazla nükleer silahı olduğunu söylüyor. Rusya'nın ise 3000 kadar nükleer silahı olduğu düşünülüyor.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, anlaşmanın iki ülke arasında tesis edilen "yeni bir güven düzeyine" işaret ettiğini belirtti.Ancak Lavrov, Rusya'nın ABD'nin füze kalkanı projelerinden tedirgin olması halinde anlaşmadan çekilebilecekleri uyarısında da bulundu.