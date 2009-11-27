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Dünya

Rusya ve ABD, yeni silah anlaşması için bekliyor

Rusya ile ABD'nin yeni Stratejik Silahların İndirim Anlaşmasını 5 Aralık'a kadar imzalayamayacağı bildirildi.

27 Kasım 2009 02:00

T24 - Rusya ile ABD'nin yeni Stratejik Silahların İndirim Anlaşmasını (START) eskisinin süresinin sona ereceği 5 Aralığa kadar imzalayamayacağı bildirildi.

Adı açıklanmayan bir Rus yetkilisi, İnterfaks ajansına yaptığı açıklamada, START 1 anlaşmasının süresinin 5 Aralıkta sona ereceğini belirterek, Rusya ile ABD'nin yeni anlaşmayı bu tarihe kadar imzalayamayacağını söyledi.

Yetkili, Cenevre'de iki ülke heyetlerinin yaptığı görüşmelerin de "büyük bir olasılıkla" bu tarihten sonra sürdürüleceğini sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Barack Obama ile Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, Moskova'da yaptıkları görüşmede, iki ülke heyetlerine yeni anlaşmayı 5 Aralığa kadar tamamlamaları talimatı vermişti.

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