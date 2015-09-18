Rusya ve ABD Suriye'yi görüşecek

Rusya ile ABD arasında, Suriye konusunda ordular arası görüşme gerçekleştirileceği duyuruldu. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, iki ülkenin savunma bakanları Ashton Carter ve Sergey Şoigu dört yıldır süren savaşla ilgili bir araya gelecek.

Sputnik’te yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Konaşenkov, iki ülkenin Ortadoğu’da yaşananlarla ilgili durdukları yerin benzer olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry bugün yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un önerdiği ordular arası görüşmelere en kısa sürede başlamak istediklerini ifade etmişti. ABD Başkanı Barack Obama'nın Rusya ile görüşmelerin önemli bir adım olacağını düşündüğünü söyleyen Kerry, "Ordular arası görüşmelerin en kısa sürede başlamasını ve görüşmeler sonucunda gelecekte üzerinde düşünebileceğimiz farklı seçenekler oluşmasını umuyoruz" ifadesini kullanmıştı.